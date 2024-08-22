Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing AFC Challenge League 2024-2025: Madura United Jumpa Juara Kamboja Plus Mongolia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |15:22 WIB
Hasil Drawing AFC Challenge League 2024-2025: Madura United Jumpa Juara Kamboja Plus Mongolia
Madura United diundi masuk Grup E AFC Challenge League 2024-2025 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
A
A
A

BERIKUT hasil drawing AFC Challenge League 2024-2025. Madura United diundi masuk Grup E AFC Challenge League 2024-2025 bersama Svay Rieng FC (Kamboja) dan SP Falcon (Mongolia).

Sekadar informasi, AFC Challenge League merupakan kompetisi yang dihidupkan kembali oleh Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Sebelumnya, ajang ini diberi nama AFC President’s Cup.

AFC

Turnamen tersebut digelar pertama kali pada 2005 dengan harapan klub-klub dari negara-negara dengan ranking rendah di AFC, dapat tampil di kompetisi benua. Kompetisi berlangsung hingga 2014.

Mulai 2015, AFC President’s Cup diganti menjadi AFC Cup. Kini, AFC menghidupkan lagi kompetisi itu dengan mengganti namanya menjadi AFC Challenge League 2024-2025 sebagai kompetisi kasta ketiga setelah AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 (pengganti AFC Cup).

Sebagai runner-up Liga 1 2024-2025, Madura United berhak mewakili Indonesia di AFC Challenge League 2024-2025. Kompetisi itu dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober 2024 hingga 10 Mei 2025.

Sebanyak 18 tim dibagi ke dalam liga grup. Tiga grup berisi empat kesebelasan masuk ke dalam Zona Barat. Dua grup lainnya diisi masing-masing tiga kesebelasan dan tergabung di Zona Timur.

Dari hasil drawing yang dilakukan Kamis (22/8/2024) di Kuala Lumpur, Malaysia, Madura United diundi masuk Grup E AFC Challenge League 2024-2025. Laskar Sape Kerrab berhadapan dengan jawara Liga Kamboja musim lalu, Preah Khan Reach Svay Rieng FC, dan kampiun Liga Mongolia, SP Falcons.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/51/3131672/madura_united_hanya_mampu_mengimbangi_svay_rieng_3_3_di_leg_ii_semifinal_afc_challenge_league_2024_2025-QJts_large.jpg
Hasil Madura United vs Svay Rieng di AFC Challenge League 2024-2025: Imbang 3-3, Laskar Sape Kerrab Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/51/3131631/madura_united_tertinggal_1_2_dari_svay_rieng_di_babak_pertama-zGvm_large.jpg
Hasil Babak Pertama Madura United vs Svay Rieng di AFC Challenge League 2024-2025: Laskar Sape Kerrab Tertinggal 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/51/3131603/link_live_streaming_madura_united_vs_svay_rieng_di_semifinal_afc_challenge_league_2024_2025-cNMq_large.jpg
Link Live Streaming Madura United vs Svay Rieng di Semifinal AFC Challenge League 2024-2025 Sore Ini, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/51/3129804/svay_rieng_vs_madura_united-HVhN_large.jpg
Hasil Svay Rieng vs Madura United di Semifinal AFC Challenge League 2024-2025: Laskar Sape Kerrab Tumbang 0-3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649865/hasil-uji-coba-timnas-putri-indonesia-takluk-dari-taiwan-05-ljq.webp
Hasil Uji Coba: Timnas Putri Indonesia Takluk dari Taiwan 0-5
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/phil_foden_menjadi_bintang_kemenangan_3_2_manchest.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Man City Menang Dramatis atas Leeds, Newcastle Bantai Everton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement