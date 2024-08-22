Hasil Drawing AFC Challenge League 2024-2025: Madura United Jumpa Juara Kamboja Plus Mongolia

BERIKUT hasil drawing AFC Challenge League 2024-2025. Madura United diundi masuk Grup E AFC Challenge League 2024-2025 bersama Svay Rieng FC (Kamboja) dan SP Falcon (Mongolia).

Sekadar informasi, AFC Challenge League merupakan kompetisi yang dihidupkan kembali oleh Konfederasi Sepakbola Asia (AFC). Sebelumnya, ajang ini diberi nama AFC President’s Cup.

Turnamen tersebut digelar pertama kali pada 2005 dengan harapan klub-klub dari negara-negara dengan ranking rendah di AFC, dapat tampil di kompetisi benua. Kompetisi berlangsung hingga 2014.

Mulai 2015, AFC President’s Cup diganti menjadi AFC Cup. Kini, AFC menghidupkan lagi kompetisi itu dengan mengganti namanya menjadi AFC Challenge League 2024-2025 sebagai kompetisi kasta ketiga setelah AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 (pengganti AFC Cup).

Sebagai runner-up Liga 1 2024-2025, Madura United berhak mewakili Indonesia di AFC Challenge League 2024-2025. Kompetisi itu dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober 2024 hingga 10 Mei 2025.

Sebanyak 18 tim dibagi ke dalam liga grup. Tiga grup berisi empat kesebelasan masuk ke dalam Zona Barat. Dua grup lainnya diisi masing-masing tiga kesebelasan dan tergabung di Zona Timur.

Dari hasil drawing yang dilakukan Kamis (22/8/2024) di Kuala Lumpur, Malaysia, Madura United diundi masuk Grup E AFC Challenge League 2024-2025. Laskar Sape Kerrab berhadapan dengan jawara Liga Kamboja musim lalu, Preah Khan Reach Svay Rieng FC, dan kampiun Liga Mongolia, SP Falcons.