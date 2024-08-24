Link Live Streaming Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Iblis Merah Menang Lagi?

Link live streaming Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 ada di artikel ini (Foto: Premier League)

FALMER – Simak link live streaming Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025. Duel itu akan berlangsung di Stadion American Express, Falmer, Sabtu (24/8/2024) pukul 18.30 WIB.

Brighton & Hove Albion memetik hasil positif pada laga pekan pertama Liga Inggris 2024-2025. The Seagulls menang telak 3-0 atas tuan rumah Everton pekan lalu di Stadion Goodison Park.

Di sisi lain, Man United juga meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fulham. Iblis Merah tampil bagus dalam laga itu kendati hanya bisa menceploskan satu gol sepanjang 90 menit.

Duel ini akan jadi ujian bagus bagi pelatih Fabian Hurzeler. Bisa dibilang, level Everton dan Man United tentu jauh berbeda. Sang juru taktik berusia 31 tahun itu akan beradu taktik dengan Erik ten Hag.

Jelang laga, Brighton lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Kaoru Mitoma dan kawan-kawan hanya sekali kalah dari lima pertemuan terakhir melawan Man United di Liga Inggris!

Namun, satu-satunya kekalahan itu justru terjadi di kandang Brighton. Bruno Fernandes dan kawan-kawan menang 2-0 pada kunjungan terakhir ke Stadion Amex, pada 19 Mei 2024.