Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Link Live Streaming Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Iblis Merah Menang Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |16:25 WIB
Link Live Streaming Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Iblis Merah Menang Lagi?
Link live streaming Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 ada di artikel ini (Foto: Premier League)
A
A
A

FALMER – Simak link live streaming Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025. Duel itu akan berlangsung di Stadion American Express, Falmer, Sabtu (24/8/2024) pukul 18.30 WIB.

Brighton & Hove Albion memetik hasil positif pada laga pekan pertama Liga Inggris 2024-2025. The Seagulls menang telak 3-0 atas tuan rumah Everton pekan lalu di Stadion Goodison Park.

Brighton and Hove Albion

Di sisi lain, Man United juga meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fulham. Iblis Merah tampil bagus dalam laga itu kendati hanya bisa menceploskan satu gol sepanjang 90 menit.

Duel ini akan jadi ujian bagus bagi pelatih Fabian Hurzeler. Bisa dibilang, level Everton dan Man United tentu jauh berbeda. Sang juru taktik berusia 31 tahun itu akan beradu taktik dengan Erik ten Hag.

Jelang laga, Brighton lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Kaoru Mitoma dan kawan-kawan hanya sekali kalah dari lima pertemuan terakhir melawan Man United di Liga Inggris!

Namun, satu-satunya kekalahan itu justru terjadi di kandang Brighton. Bruno Fernandes dan kawan-kawan menang 2-0 pada kunjungan terakhir ke Stadion Amex, pada 19 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650843/dukung-penuh-atlet-muda-biliar-mnc-university-siapkan-beasiswa-hingga-100-xip.webp
Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, MNC University Siapkan Beasiswa hingga 100%
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/bobotoh.jpg
Persib vs Borneo FC, Suporter Pesut Etam Dilarang Datang ke GBLA!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement