HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Rebut Poin Penuh?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |07:47 WIB
Prediksi Skor Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Rebut Poin Penuh?
Para pemain Manchester United kala berlaga. (Foto: Manchester United)
A
A
A

PREDIKSI skor Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Akankah Setan Merah meraih poin penuh dalam laga ini?

Ya, ajang Liga Inggris 2024-2025 berlanjut pada akhir pekan ini. Memasuki pekan kedua, ada sejumlah duel seru yang akan tersaji, salah satunya mempertemukan Brighton vs Manchester United.

Manchester United

Duel Brighton vs Manchester United akan digelar di Stadion American Express, Falmer, pada Sabtu (24/8/2024) pukul 18.30 WIB. Pasukan Erik Ten Hag akan menatap laga ini dengan penuh optimis.

Pasalnya, Man United sukses mengawali Liga Inggris musim ini dengan apik. Pada laga pekan pertama, Setan Merah sukses merebut poin penuh usai mengalahkan Fulham di Stadion Old Trafford pada 17 Agustus 2024.

Sejatinya, laga berjalan sengit untuk Man United. Setan Merah pun baru bisa memastikan kemenangan lewat gol telat Joshua Zirkzee pada menit ke-87.

Meski begitu, kemenangan atas Fulham bisa jadi bekal positif Man United untuk bertandang ke markas Brighton. Tetapi, Man United tetap harus mewaspadai tim tuan rumah yang sukses tampil menggila di laga perdana Liga Inggris 2024-2025.

Brighton mengawali perjalanan musim ini dengan menghadapi Everton di Goodison Park, Liverpool, pada 17 Agustus 2024. Hasilnya, mereka pesta gol 3-0!

Halaman:
1 2
      
