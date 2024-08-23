Gaya Mainnya Brutal, Calon Pemain Manchester United Sekou Kone Dijamin Panen Kartu Merah di Liga Inggris

GAYA mainnya brutal, calon pemain Manchester United Sekou Kone disebut bakal panen kartu merah di Liga Inggris. Sekadar diketahui, Liga Inggris dikenal memiliki wasit-wasit yang supertegas dan tak segan mengeluarkan kartu merah sekalipun laga baru dimulai.

“Anak ini bakal mendapatkan kartu merah di Liga Inggris,” tulis akun X @ManDiscusting, mengomentari video penampilan sekou Kone yang dirilis akun X @e360hub2.

(Sekou Kone dinilai kerap bermain kasar)

“Red Card loading,” sambung akun @Dancy_Obi.

Sejak dini hari tadi, rumor bergabungnya Sekou Kone ke Manchester United berembus kencang. Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, pun mempertegas lagi kabar di atas beberapa menit yang lalu.

“Berita eksklusif, Sekou Kone akan gabung Manchester United. Kesepakatan 100 persen dan telah selesai. Dokumen akan ditandatangani setelah tes medis pekan depan,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

“Transfer seharga 1 juta pounds dan beberapa bonus performa. Pemain kelahiran 2006 asal Mali ini merupakan investasi yang pintar,” lanjut Fabrizio Romano.