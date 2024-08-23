Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gaya Mainnya Brutal, Calon Pemain Manchester United Sekou Kone Dijamin Panen Kartu Merah di Liga Inggris

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |15:00 WIB
Gaya Mainnya Brutal, Calon Pemain Manchester United Sekou Kone Dijamin Panen Kartu Merah di Liga Inggris
Sekou Kone segera gabung Manchester United. (Foto: Instagram/@FabrizioRomano)
A
A
A

GAYA mainnya brutal, calon pemain Manchester United Sekou Kone disebut bakal panen kartu merah di Liga Inggris. Sekadar diketahui, Liga Inggris dikenal memiliki wasit-wasit yang supertegas dan tak segan mengeluarkan kartu merah sekalipun laga baru dimulai.

“Anak ini bakal mendapatkan kartu merah di Liga Inggris,” tulis akun X @ManDiscusting, mengomentari video penampilan sekou Kone yang dirilis akun X @e360hub2.

Sekou Kone dinilai kerap bermain kasar.

(Sekou Kone dinilai kerap bermain kasar)

“Red Card loading,” sambung akun @Dancy_Obi.

Sejak dini hari tadi, rumor bergabungnya Sekou Kone ke Manchester United berembus kencang. Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, pun mempertegas lagi kabar di atas beberapa menit yang lalu.

“Berita eksklusif, Sekou Kone akan gabung Manchester United. Kesepakatan 100 persen dan telah selesai. Dokumen akan ditandatangani setelah tes medis pekan depan,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

“Transfer seharga 1 juta pounds dan beberapa bonus performa. Pemain kelahiran 2006 asal Mali ini merupakan investasi yang pintar,” lanjut Fabrizio Romano.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/51/1650409/live-di-gtv-dukung-perjuangan-garuda-muda-pertahankan-emas-sea-games-2025-mfg.webp
Live di GTV, Dukung Perjuangan Garuda Muda Pertahankan Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Akui Semua Tim Kontestan MotoGP Berkembang Pesat, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement