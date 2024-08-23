PSM Makassar vs BG Pathum United Berakhir 0-0, Yuran Fernandes: Kami Telah Memberikan Segalanya

KAPTEN PSM Makassar, Yuran Fernandes, mengomentari hasil laga melawan BG Pathum United di matchday pertama Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025. Mendapati laga berakhir imbang, Yuran memastikan bahwa dirinya dan tim sudah berjuang maksimal.

Ya, PSM Makassar baru saja memulai perjalanan di ajang ASEAN Club Championship 2024-2025. Pada laga perdana Grup A, pertandingan harus berakhir imbang 0-0.

Duel PSM Makassar vs BG Pathum United itu digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu 21 Agustus 2024 malam WIB. Hasil ini harus membuat Juku Eja -julukan PSM Makassar- harus puas berbagi poin.

Mendapati hasil tersebut. Yuran Fernandes menegaskan bahwa seluruh pemain PSM sudah berjuang maksimal. Dia pun berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan untuk PSM dalam laga itu.

“Halo suporter, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk semuanya yang telah datang menyaksikan ke stadion,” buka Fernandes, mengutip dari akun Instagram ASEAN United, dikutip Jumat (23/8/2024).