Klasemen Sementara Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024-2025 Kelar Laga PSM Makassar vs BG Pathum United

KLASEMEN Sementara Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024-2025 kelar laga PSM Makassar vs BG Pathum United dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam laga tersebut, PSM gagal mencuri poin penuh lantaran ditahan 0-0.

Seperti yang diketahui, PSM menjamu BG Pathum United di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Rabu (21/8/2024) malam WIB. Dalam laga tersebut, kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol sehingga skor 0-0 menjadi hasil akhir.

Hasil imbang itu membuat PSM bertengger di posisi ketiga. Sedangkan Bathum United di posisi kedua dengan sama-sama memiliki satu poin bersama Juku Eja –julukan PSM.

Lalu siapa yang di posisi pertama? Yang bertengger di puncak klasemen sementara adalah klub dari Vietnam, Thanh Hoa.

Thanh Hoa bermain lebih dulu dari laga PSM vs BG Pathum United yang berasal dari Thailand. Klub Vietnam itu tepatnya menang atas Shan United (Myanmar) dengan skor 3-1.

Padahal, awalnya Shan United menjadi tim yang unggul lebih dulu di babak pertama. Namun, Thanh Hoa ngamuk dan mencetak tiga gol di babak kedua.