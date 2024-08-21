Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025: Skor Masih Sama Kuat 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:22 WIB
Hasil Babak Pertama PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025: Skor Masih Sama Kuat 0-0
PSM Makassar vs BG Pathum United. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

BALIKPAPAN PSM Makassar harus puas menutup babak pertama kontra BG Pathum United dengan skor 0-0. Laga yang dimainkan di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Rabu (21/8/2024) malam WIB itu merupakan pertandingan pertama Grup A ASEAN Club Championship (ACC) 2024-2025.

PSM sejatinya mendapatkan sejumlah peluang. Namun, tim tamu memiliki pertahanan yang baik, malahan sempat beberapa kali mengancam gawang tim berjuluk Juku Eja tersebut.

Jalannya Pertandingan

Melawan tim asal Thailad, PSM menurunkan hampir kekuatan penuh. Sebab lini belakang PSM yang turun adalah para pemain andalan Pelath Bernardo Tavares.

Sebut saja seperti Hilmansyah di bawah mistar gawang. Lalu tiga bek ada Aloisio Neto, Yuran Fernades, Syahrul Lasinari.

PSM Makassar

Ya, Tavares kembali menggunakan formasi 3-5-2 seperti yang kerap ia mainkan Bersama PSM. Dengan menerapkan formasi itu, sayap PSM lebih bias kreatif dan lini tengah lebih banyak yang berkumpul.

Kendati demikian, segala upaya itu tak membuat PSM berhasil mencetak gol. Begitu juga sebaliknya.

