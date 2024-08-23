Nasib Pelatih Semen Padang Hendri Susilo Bergantung Hasil Kontra PSS Sleman di Liga 1 2024-2025

PADANG – Nasib pelatih Semen Padang FC, Hendri Susilo, bergantung hasil kontra PSS Sleman di Liga 1 2024-2025. Pasalnya, Semen Padang harus mendapat hasil minor di dua laga awal PSS Sleman di Liga 1 2024-2025.

Ya, Semen Padang menelan dua kekalahan beruntun dalam dua pekan awal Liga 1 2024-2025. Kabau Sirah yang berstatus sebagai tim promosi kalah 1-3 dari Borneo FC dan 0-2 dari Bali United.

Kekalahan terbaru yang didapat dari Bali United 0-2 membuat manajemen Semen Padang akan melakukan evaluasi. Hal itu diungkapkan oleh Manajer Semen Padang, Win Bernadino.

Bahkan, Win memberi isyarat akan mengganti kursi kepelatihan yang dipimpin Hendri Susilo. Hal itu bisa terjadi jika mereka kembali menelan hasil minor.

“Kita akan melakukan evaluasi. Hasil dua pertandingan ini menjadi catatan buruk,” kata Win Bernadino, melansir dari situs LIB, Jumat (23/8/2024).