HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Matthew Baker Bakal Satu Klub dengan Ragnar Oratmangoen, Bos FCV Dender Buka Suara

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |20:00 WIB
Matthew Baker Bakal Satu Klub dengan Ragnar Oratmangoen, Bos FCV Dender Buka Suara
Penggawa Timnas Indonesia U-17, Matthew Baker (Foto: PSSI)
A
A
A

BOS FCV Dender, Sihar Sitorus buka suara terkait rumor timnya merekrut pemain muda Timnas Indonesia, Matthew Baker. Sihar mengatakan, FCV Denver tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan sang pemain di masa depan.

Sebelumnya, FCV Dender mencuri perhatian setelah merekrut pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan kontrak hingga Juni 2026.

 

Sihar mengakui proses perekrutan itu berdasarkan kebutuhan dari pelatih FCV Dender. Menurutnya, para pemain yang direkrut oleh FCV Dender sudah melalui pemantauan serta analisis dari tim scouting klub.

Mengenai Matthew Baker, Sihar mengatakan pemain berusia 15 tahun itu tidak menutup kemungkinan bisa masuk dalam radar pemantauan FCV Dender. Namun, Sihar juga mengakui pemain yang sedang dipantau harus mempunyai rekam jejak yang jelas.

 BACA JUGA:

“Saya rasa yang menarik dalam bola sih, development itu, pemain yang rutin itu akan terekam pasti itu akan terlihat juga track records-nya dia U-10 ikut kompetisi apa sampai U-14, kalau dia (Matthew Baker) sampai masuk ke radar ini gak menutup kemungkinan untuk masuk,” kata Sihar di Jakarta, dikutip pada Kamis (22/8/2024).

Meski begitu, Sihar mengakui sang pemain harus mempunyai kemauan tinggi untuk berkembang. Dia mencontohkan kasus Ragnar Oratmangoen, pemain yang telah ‘matang’ setelah mencari pengalaman di Liga Belanda.

