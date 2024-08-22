RCTI Kembali Memanjakan Pencinta Sepakbola dengan Menayangkan Bundesliga Season 2024-2025

JAKARTA – Guna memanjakan pencinta sepakbola, RCTI akan menayangkan salah satu kompetisi terbaik Eropa yaitu Bundesliga (Liga Jerman), dengan format kompetisi diisi oleh 18 club Jerman yang akan berkompetisi untuk memperebutkan gelar juara Bundesliga musim 2024-2025. Match [ertama akan mempertemukan Bayer Leverkusen vs Borussia Monchengladbach pada Sabtu, 24 Agustus 2024 pukul 01.00 WIB LIVE di RCTI.

FC Bayern Munich merupakan pemegang titel Juara Liga Jerman Terbanyak dengan meraih 32 titel Bundesliga. Mereka pastinya akan memperebutkan kembali mahkota yang telah hilang dari juara bertahan Bundesliga musim 2023-2024 yaitu Bayer Leverkusen.

Selain itu, Bundesliga juga banyak diisi beberapa pemain-pemain bintang kelas dunia seperti top skor Bundesliga Season 2023-2024 Harry Kane, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Jeremie Frimpong, dan Xavi Simons. Belum lagi, ada perubahan di sejumlah kesebelasan.

Borussia Dortmund pada musim ini telah ditinggal oleh pemain andalannya yaitu Marco Reus yang bebas transfer dan pindah ke LA Galaxy serta Niclas Fullkrug yang pindah ke West Ham United. Selain itu, mereka juga mendatangkan striker tajam dari Stuttgart yaitu Serhou Guirassy dan di isi dengan beberapa pemain–pemain muda seperti Julien Duranville.

Beroperasi dengan sistem promosi dan degradasi, tiga tim dari Bundesliga 2 telah di promosi ke Bundesliga musim 2024-2025 yaitu FC St. Pauli, Holstein Kiel, VfL Bochum. VfL Bochum lolos setelah menghadapi peringkat 16 Bundesliga yaitu Dusseldorf. Tiga tim yang di degredasi ke Bundesliga 2 yaitu SV Darmstadt 98, Koln, dan Dusseldorf.