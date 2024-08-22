Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17: Garuda Asia Menang Telak?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:14 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17: Garuda Asia Menang Telak?
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Timnas India U-17 dalam dua laga uji coba di Bali (Foto: PSSI)
JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 akan dibahas Okezone. Pertandingan itu berlangsung dalam rangka uji coba di Bali.

Skuad Garuda Asia menjalani TC di Bali sampai dengan akhir Agustus 2024. Sesi itu untuk mempersiapkan tim ambil bagian dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17

Pelatih Nova Arianto memastikan anak asuhnya akan menjalani serangkaian laga uji coba. Dua di antara pertandingan-pertandingan tersebut adalah menghadapi Timnas India U-17.

Nova mengatakan laga uji coba memang sangat dibutuhkan oleh tim asuhanya seiring berjalannya TC. Hal itu untuk melihat perkembangan pemain selama menjalani pemusatan latihan.

"Rencana uji cobanya di tanggal 25 dan 27, kami akan bertanding melawan India di Bali," kata Nova dilansir dari laman PSSI, Rabu 14 Agustus 2024.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan laga uji coba digelar untuk menyeleksi pemain. Hal itu tentunya berdasarkan kebutuhan tim dalam TC lanjutan di Spanyol.

