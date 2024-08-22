Jelang Borneo FC vs Lion City Sailors FC, Stefano Lilipaly Cs Siap Tempur di ASEAN Club Championships 2024-2025!

BALIKPAPAN – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, membeberkan persiapan timnya jelang melawan Lion City Sailors FC di ASEAN Club Championships 2024-2025. Dia memastikan Stefano Lilipaly cs siap tempur.

Ya, Borneo FC akan segera memulai perjalanan di ASEAN Club Championships 2024-2025. Mereka akan melawan Lion City Sailors FC dalam fase Grup B.

Laga antara kedua tim akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/8/2024) pukul 19.00 WIB. ASEAN Club Championships 2024-2025 sendiri merupakan ajang bergengsi yang digelar AFF di Asia Tenggara yang akan mempertemukan klub-klub terbaik di wilayah tersebut. Kompetisi itu bergulir sejak 21 Agustus 2024 sampai dengan 6 Januari 2025.

Terkait kompetisi itu, Pieter Huistra mengatakan Borneo FC cukup antusias dapat ambil bagian, meskipun baru pertama kali ikut serta. Dia pastikan Pesut Etam -julukan Borneo FC- akan berusaha bersaing melawan tim-tim dari negara tetangga.

"ACC Cup adalah kompetisi baru bagi kami dan sangat senang bisa berpartisipasi di kompetisi ini. Kami menantikan untuk bisa memulai kompetisi ini," kata Pieter dalam konferensi pers, dikutip Kamis (22/8/2024).