Link Live Streaming Borneo FC vs Lion City Sailors di ASEAN Club Championship 2024-2025

LINK live streaming Borneo FC vs Lion City Sailors di ASEAN Club Championship 2024-2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Kamis (22/8/2024) pukul 19.00 WIB itu dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Borneo FC diketahui tergabung di Grup B pada ajang ASEAN Club Championship 2024-2025. Pesut Etam -julukan Borneo FC- akan berhadapan dengan Buriram United (Thailand), Kuala Lumpur City (Malaysia), Cong An Ha Noi (Vietnam), Kaya-Iloilo (Filipina), dan Lion City Sailors (Singapura).

Perjalanan Borneo FC di ASEAN Club Championship 2024-2025 pun akan dimulai hari ini. Mereka akan menghadapi Lion City Sailors.

Lion City Sailors pun tak bisa dipandang sebelah mata oleh Borneo FC. Sebab, mereka dalam tren positif dalam beberapa pertandingan terakhirnya di sejumlah kompetisi.

Dalam lima laga terakhir yang dilakoni Lion City Sailors, klub asal Singapura itu hanya kalah 1 kali. Sisanya, Lion City Sailors sukses menang di 4 pertandingan terakhirnya, bahkan kemenangan didapat dengan skor telak 7-1 kala melawan Houngan United pada akhir Juli 2024.

Meski begitu, Borneo FC tak gentar. Persiapan matang telah dilakukan Stefano Lilipaly cs karena bertekad mengukir perjalanan manis di ASEAN Club Championship 2024-2025.

"ACC Cup adalah kompetisi baru bagi kami dan sangat senang bisa berpartisipasi di kompetisi ini. Kami menantikan untuk bisa memulai kompetisi ini," ujar pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Kamis (22/8/2024).