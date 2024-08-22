Jadwal Siaran Langsung Borneo FC vs Lion City Sailors di ASEAN Club Championship 2024-2025, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Borneo FC vs Lion City Sailors di ASEAN Club Championship 2024-2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Kamis (22/8/2024) pukul 19.00 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Ya, perjalanan Borneo FC di ajang ASEAN Club Championship 2024-2025 akan dimulai hari ini. Pesut Etam -julukan Borneo FC- sendiri diketahui tergabung di Grup B bersama Buriram United (Thailand), Kuala Lumpur City (Malaysia), Cong An Ha Noi (Vietnam), Kaya-Iloilo (Filipina), dan Lion City Sailors (Singapura).

Di laga perdana Grup B, Borneo FC akan menghadapi Lion City Tailors. Modal apik pun dimiliki Borneo FC jelang laga itu karena mereka memulai musim 2024-2025 dengan belum terkalahkan.

Pada dua laga perdana Liga 1 2024-2025, Borneo FC sukses meraih kemenangan. Pertama, mereka melibas Semen Padang dengan skor 3-1, lalu membungkam Arema FC dengan skor 2-0.

Tak ayal, pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, memandang optimistis duel melawan Lion City Tailors. Dia mengatakan tim asuhanya cukup antusias dapat ambil bagian di ajang ASEAN Club Championship 2024-2025, meskipun baru pertama kali ikut serta.

"ACC Cup adalah kompetisi baru bagi kami dan sangat senang bisa berpartisipasi di kompetisi ini. Kami menantikan untuk bisa memulai kompetisi ini," kata Pieter dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Kamis (22/8/2024).