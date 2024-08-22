Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tembus 11 Juta Subscriber di YouTube Hanya 12 Jam Setelah Peluncuran, Cristiano Ronaldo Raih 3 Play Button!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |09:49 WIB
Tembus 11 Juta Subscriber di YouTube Hanya 12 Jam Setelah Peluncuran, Cristiano Ronaldo Raih 3 Play Button!
Cristiano Ronaldo meraih tiga play button sekaligus dari YouTube (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

TEMBUS 11 juta subscriber di YouTube hanya 12 jam setelah peluncuran, Cristiano Ronaldo raih tiga play button! Hal itu menunjukkan kekuatan dari penggemarnya.

Ronaldo bikin heboh jagat media sosial dengan membuka kanal YouTube pribadi pertamanya. Sama seperti X dan Instagram, kanal ini diberi nama @Cristiano.

Kanal Youtube Cristiano Ronaldo (Foto: Youtube/@Cristiano)

Dalam waktu singkat, Ronaldo langsung memiliki 11,5 juta subscriber di akun YouTube-nya. Tak pelak, pria asal Portugal itu mendapat penghargaan dari Google selaku pemilik media sosial tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Ronaldo langsung dapat tiga play button sekaligus dalam kurun 12 jam! Pertama, ia meraih silver button untuk 100 ribu subscriber.

Lalu, Ronaldo mendapat gold button ketika akunnya mencapai jumlah 1 juta subscriber. Karena sekarang angka subscriber mencapai 11 juta, maka pesepakbola Al Nassr itu meraih diamond button!

Tak butuh waktu lama memang buat Ronaldo untuk mencapai titik tersebut. Ia hanya memerlukan sekira 13 jam dari pembuatan kanal hingga unggahan video pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/51/1649551/daftar-wakil-indonesia-di-malaysia-open-2026-debut-super-1000-raymondjoaquin-noz.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Debut Super 1000 Raymond/Joaquin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Simoncelli Prediksi Marquez Tetap Jadi Teror Menakutkan di MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement