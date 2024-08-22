Tembus 11 Juta Subscriber di YouTube Hanya 12 Jam Setelah Peluncuran, Cristiano Ronaldo Raih 3 Play Button!

TEMBUS 11 juta subscriber di YouTube hanya 12 jam setelah peluncuran, Cristiano Ronaldo raih tiga play button! Hal itu menunjukkan kekuatan dari penggemarnya.

Ronaldo bikin heboh jagat media sosial dengan membuka kanal YouTube pribadi pertamanya. Sama seperti X dan Instagram, kanal ini diberi nama @Cristiano.

Dalam waktu singkat, Ronaldo langsung memiliki 11,5 juta subscriber di akun YouTube-nya. Tak pelak, pria asal Portugal itu mendapat penghargaan dari Google selaku pemilik media sosial tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Ronaldo langsung dapat tiga play button sekaligus dalam kurun 12 jam! Pertama, ia meraih silver button untuk 100 ribu subscriber.

Lalu, Ronaldo mendapat gold button ketika akunnya mencapai jumlah 1 juta subscriber. Karena sekarang angka subscriber mencapai 11 juta, maka pesepakbola Al Nassr itu meraih diamond button!

Tak butuh waktu lama memang buat Ronaldo untuk mencapai titik tersebut. Ia hanya memerlukan sekira 13 jam dari pembuatan kanal hingga unggahan video pertama.