Jelang Persija Jakarta vs Persis Solo, Laskar Sambernyawa Punya Segudang Masalah

SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, terus mempersiapkan tim jelang melawna Persija Jakarta di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Pasalnya, dia menilai Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- masih punya segudang masalah.

Ya, Persis Solo akan datang ke Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 24 Agustus 2024 tanpa bekal poin. Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- yang tampil gemilang di Piala Presiden 2024 menelan kekalahan di dua awal pertandingan Liga 1 2024-2025.

Tim besutan Milomir Seslija kalah dari PSM Makassar (0-3) di laga pembuka, dan ditekuk rival Jawa Tengah PSIS Semarang (0-1) di pertandingan kedua. Seslija mengakui, banyak hal yang harus diperbaiki dari performa Persis Solo.

“Kami punya hal yang harus dibenahi. Laga berikutnya, kami akan ke Jakarta (melawan Persija) dan tentu mencoba untuk memenangkan pertandingan,” kata Seslija, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (22/8/2024).

Sejatinya, Seslija masih berusaha mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Persis Solo. Namun, pelatih asal Bosnia & Herzegovina itu berjanji akan segera membenahi kekurangan Laskar Sambernyawa.