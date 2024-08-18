Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalah 0-1 dari PSIS Semarang, Milomir Seslija Kritik Permainan Persis Solo

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |13:10 WIB
Kalah 0-1 dari PSIS Semarang, Milomir Seslija Kritik Permainan Persis Solo
Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija. (Foto: Romensy August/MPI)
A
A
A

SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija mengkritik permainan timnya saat melawan PSIS Semarang di laga pekana kedua Liga 1 2024-2025. Menurut pelatih yang akrab disapa Milo itu, Persis banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga permainan tidak disiplin itu membuat timnya sulit membongkar pertahanan PSIS.

Pada akhirnya derby Jawa Tengah (Jateng) itu dimenangkan oleh PSIS Semarang. Persis yang kalah hanya bisa kecewa.

Bertanding di Stadion Manahan Solo, Sabtu (17/8) pukul 19:00 WIB, Laskar Sambernyawa kalah dengan skor 0-1. Satu-satunya gol dicetak oleh Alfreanda Dewangga lewat eksekusi sepak pojok pada menit ke 45.

Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija mengungkapkan bahwa pertandingan melawan PSIS Semarang menjadi pertandingan yang cukup sulit. Tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu bermain rapi hingga membuat para pemainnya sulit untuk menciptakan peluang.

Persis Solo vs PSIS Semarang

Milo menjelaskan, di babak pertama para pemainnya kesulitan untuk menciptakan peluang karena permainan rapi PSIS yang menempatkan 9 pemain di belakang.

Begitu pula yang terjadi di babak kedua, para pemain PSIS masih disiplin untuk menjaga konsep permainannya.

Halaman:
1 2
      
