Cetak Gol dari Sepak Pojok di Laga Persis Solo vs PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga Akui Kaget

SOLO – PSIS Semarang berhasil menang tipis 1-0 atas Persis Solo di laga pekan kedua Liga 1 2024-2025, pada Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin. Menariknya gol kemenangan PSIS dicetak oleh Alfeandra Dewangga dari tendangan pojok.

Sepeti diketahui laga Derby Jateng antara Persis Solo dan PSIS Semarang merupakan laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Pertandingan tersebut dihelat di Stadion Manahan Solo dan berkesudahan 1-0 untuk kemenangan PSIS.

Satu-satunya gol dicetak oleh Dewangga yang mengeksekusi sepak pojok pada menit 45. Tentu ia sadar betul sangat sulit mencetak gol dari sepak pojok.

Karena itulah Dewangga mengaku kaget. Awal mula berniat untuk mengoper, bola justru berjalan bebas ke gawang Persis.

Dewangga pun tak menipis bahwa gol itu terjadi karena faktor keberuntungan juga. Namun, baginya yang penting itu adalah gol yang bisa mengantarkan PSIS menuju kemenangan.

"Gol itu sih bagi saya cukup kaget ya. Gak mungkin juga kan dari sepak pojok langsung gol itu hal yang mustahil. Ya keberuntungan lah bagi PSIS," ujarnya setelah pertandingan.