Hasil Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Gol Alfeandra Dewangga Bawa Laskar Mahesa Jenar Menang 1-0!

HASIL Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Laga Persis Solo vs PSIS Semarang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (17/8/2024) malam WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Alfeandra Dewangga pada menit ke-45+2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup alot sejak menit-menit awal. Kedua tim sama-sama bermain terbuka tetapi kesulitan untuk menciptakan peluang matang.

Pada menit 20 barulah peluang berbahaya didapatkan oleh Persis lewat aksi Moussa Sidibe. Namun sayang, sepakannya masih membentur tiang gawang.

Enam menit kemudian, PSIS balik mengancam lewat aksi Paulo Gali. Akan tetapi, tendangan melengkungnya mengarah tipis di sisi kiri gawang.

Aksi jual beli serangan terus berlanjut di menit-menit akhir babak pertama. Penyelesaian akhir yang buruk membuat kedua tim belum bisa memecah kebuntuan.

Pada menit 45+2 barulah Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- sukses membobol gawang tim tuan rumah lewat tendangan sepak pojok langsung yang dieksekusi oleh Alfeandra Dewangga. Gol tersebut membuat babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.