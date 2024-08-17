Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Gol Alfeandra Dewangga Bawa Laskar Mahesa Jenar Menang 1-0!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |21:40 WIB
Hasil Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Gol Alfeandra Dewangga Bawa Laskar Mahesa Jenar Menang 1-0!
Laga Persis Solo vs PSIS Semarang. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

HASIL Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Laga Persis Solo vs PSIS Semarang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (17/8/2024) malam WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Alfeandra Dewangga pada menit ke-45+2.

Persis Solo vs PSIS Semarang

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup alot sejak menit-menit awal. Kedua tim sama-sama bermain terbuka tetapi kesulitan untuk menciptakan peluang matang.

Pada menit 20 barulah peluang berbahaya didapatkan oleh Persis lewat aksi Moussa Sidibe. Namun sayang, sepakannya masih membentur tiang gawang.

Enam menit kemudian, PSIS balik mengancam lewat aksi Paulo Gali. Akan tetapi, tendangan melengkungnya mengarah tipis di sisi kiri gawang.

Aksi jual beli serangan terus berlanjut di menit-menit akhir babak pertama. Penyelesaian akhir yang buruk membuat kedua tim belum bisa memecah kebuntuan.

Pada menit 45+2 barulah Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- sukses membobol gawang tim tuan rumah lewat tendangan sepak pojok langsung yang dieksekusi oleh Alfeandra Dewangga. Gol tersebut membuat babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.webp
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Usai Didepak Timnas Indonesia, Alex Pastoor Ngaku Siap Tangani Ajax
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement