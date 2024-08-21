Jadwal dan Link Live Streaming Borneo FC vs Lion City Sailors di ASEAN Club Championship 2024-2025

JADWAL dan link live streaming Borneo FC vs Lion City Sailors di ASEAN Club Championship 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang nantinya digelar di Stadion Batakan, Balikpapan itu akan berlansung pada Kamis 22 Agustus 2024 mendatang.

Seperti yang diketahui, tahun ini Borneo FC mendapatkan kesempatan untuk beraksi di turnamen antarklub sepakbola Asia Tenggara. Sebelumnya ASEAN Club Championship (ACC) sudah digelar di 2003 dan 2005.

Namun, karena kendala sponsor dan kerap bentrok dengan kompetisi lainnya, ACC pun terhenti begitu saja. Barulah di musim 2024-2025 ini ACC kembali dimainkan lagi.

Borneo FC pun menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang akan berjuang di ACC 2024-2025. Borneo FC tergabung di Grup B yang berisikan Buriram United (Thailand), Kuala Lumpur City (Malaysia), Cong An Ha Noi (Vietnam), Kaya-Iloilo (Filipina), dan Lion City Sailors (Singapura).

Untuk nama terakhir, yakni Lion City Sailors akan menjadi lawan perdana Borneo FC di ACC 2024-2025. Borneo pun bertugas menjadi tuan rumah dalam laga tersebut.

Jelang laga tersebut, bintang Borneo FC, Fajar Fathur Rahman mengaku antusias untuk melawna Lion City Sailors. Pasalnya, ini akan menjadi laga perdananya membela Borneo FC di kancah internasional.