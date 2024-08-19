Bintang Timnas Indonesia U-23 Fajar Fathurrahman Dipuji Setinggi Langit Pelatih Borneo FC Usai Tampil Apik Lawan Arema FC

BINTANG Timnas Indonesia U-23, Fajar Fathurrahman, dipuji setinggi langit pelatih Borneo FC, Pieter Huistra. Sanjungan ini diberikan usai Fajar tampil apik saat membela Borneo FC melawan Arema FC dalam laga pekan ke-2 Liga 1 2024-2025.

Ya, Pesut Etam -julukan Borneo FC- sukses menumbangkan Arema FC dengan skor 2-0 di Stadion Soepriadi, Blitar, Sabtu 17 Agustus 2024. Dua gol kemenangan Borneo FC dicetak oleh Charles Nduwarugira dan Terens Puhiri.

Dalam laga tersebut, performa Fajar yang ciamik menjadi sorotan. Bintang Timnas Indonesia U-23 itu sukses mengunci pergerakan dua bomber Arema FC, yakni Dalberto dan Charles Lokolingoy.

Huistra pun memberikan pujian setinggi langit kepada pemain mudanya itu. Secara keseluruhan, juru taktik asal Belanda itu sangat puas dengan penampilan anak asuhnya.

“Fajar, saya kira dia bermain dengan baik. Itu yang saya inginkan dari para pemain semuanya,” kata Huistra, melansir dari situs LIB, Senin (19/8/2024).

“Mereka mendominasi, mereka bertahan, mereka menyerang. Itu sangat bagus untuk dilihat," lanjutnya.