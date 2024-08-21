Nasib Bintang Timnas Indonesia Thom Haye Dibongkar sang Agen, Usai Tolak Fortuna Sittard

NASIB masa depan Thom Haye dibongkar sang agen, Wesley Verhoek. Pasalnya, masa depan bintang Timnas Indonesia itu masih menggantung usai dikabarkan juga menolak tawaran dari Fortuna Sittard.

Verhoek mengonfirmasi bahwa Thom Haye telah menolak tawaran dari Fortuna Sittard. Verhoek mengatakan, pemain Timnas Indonesia itu masih mencari peluang lain sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

“Sejumlah klub telah menunjukkan minatnya (kepada Thom Haye),” kata Verhoek, dikutip dari Voetbal International, Rabu (21/8/2024).

“Tetapi, tawaran yang dicari Thom belum tersedia. Ambisinya adalah membuat langkah besar ke luar negeri,” lanjutnya.

Akan tetapi, Verhoek tak menjelaskan lebih rinci perihal ambisi yang dimaksud oleh Thom Haye. Belum diketahui juga apakah mantan pemain SC Heerenveen itu akan tetap bermain di Eropa atau tidak.

BACA JUGA: Begini Respons Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan saat Ditanya Kenapa Tak Didampingi Azizah Salsha di Korea Selatan

Hingga kini, masa depan Thom Haye masih menjadi misteri. Namun, pemain kelahiran Amsterdam itu harus cepat-cepat untuk mencari pelabuhan baru.