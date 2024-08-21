Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Bintang Timnas Indonesia Thom Haye Dibongkar sang Agen, Usai Tolak Fortuna Sittard

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:22 WIB
Nasib Bintang Timnas Indonesia Thom Haye Dibongkar sang Agen, Usai Tolak Fortuna Sittard
Thom Haye kala memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

NASIB masa depan Thom Haye dibongkar sang agen, Wesley Verhoek. Pasalnya, masa depan bintang Timnas Indonesia itu masih menggantung usai dikabarkan juga menolak tawaran dari Fortuna Sittard.

Verhoek mengonfirmasi bahwa Thom Haye telah menolak tawaran dari Fortuna Sittard. Verhoek mengatakan, pemain Timnas Indonesia itu masih mencari peluang lain sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Thom Haye

“Sejumlah klub telah menunjukkan minatnya (kepada Thom Haye),” kata Verhoek, dikutip dari Voetbal International, Rabu (21/8/2024).

“Tetapi, tawaran yang dicari Thom belum tersedia. Ambisinya adalah membuat langkah besar ke luar negeri,” lanjutnya.

Akan tetapi, Verhoek tak menjelaskan lebih rinci perihal ambisi yang dimaksud oleh Thom Haye. Belum diketahui juga apakah mantan pemain SC Heerenveen itu akan tetap bermain di Eropa atau tidak.

Hingga kini, masa depan Thom Haye masih menjadi misteri. Namun, pemain kelahiran Amsterdam itu harus cepat-cepat untuk mencari pelabuhan baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649401/seri-pemungkas-yamaha-cup-race-2025-digelar-di-tasikmalaya-siap-hadirkan-euforia-memorable-ojt.webp
Seri Pemungkas Yamaha Cup Race 2025 Digelar di Tasikmalaya, Siap Hadirkan Euforia Memorable
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/jakmania_suporter_persija.jpg
Laga Persija vs PSIM Pecahkan Rekor Penonton Super League 2025-2026, SUGBK Bergemuruh!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement