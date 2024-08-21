Link Live Streaming PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025

LINK live streaming PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji pada hari ini, Rabu (21/8/2024) pukul 18.30 WIB.

Ya, perjalanan PSM Makassar di ajang ASEAN Club Championship 2024-2025 akan segera dimulai. Mereka akan melakoni laga tandang lebih dahulu di matchday perdana Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025.

PSM akan menjamu klub Thailand, BG Pathum United, di laga perdana Grup A. Laga itu sendiri akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Tentunya, laga ini akan berjalan menarik. PSM Makassar sendiri memastikan sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga tak gentar menjamu BG Pathun United.

“Yang penting dari kami 11 pemain lawan mereka juga 11 pemain di lapangan,” kata Tavares, dikutip dari akun Instagram resmi PSM Makassar (@psm_makassar), Rabu (21/8/2024).

“Ambisi kami besar melawan tim yang besar dan sebagai pelatih, saya lebih memilih lawan yang kuat karena lebih mudah membakar motivasi pemain-pemain,” sambungnya.

PSM Makassar makin punya kepercayaan diri lebih karena kini dalam tren positif. Di pentas Liga 1 2024-2025, tim berjuluk Juku Eja itu belum terkalahkan.

Dari dua laga yang telah dilakoni, PSM Makassar sukses menyapu bersih kemenangan. Pertama, mereka membantai Persis Solo dengan skor 3-0.