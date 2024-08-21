Jadwal Siaran Langsung PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025

JADWAL siaran langsung PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, pada Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB.

Ya, PSM Makassar akan segera memulai perjalanannya di ASEAN Club Championship 2024-2025. Di ajang tersebut, PSM tergabung di Grup A bersama BG Pathum United (Thailand), Terengganu (Malaysia), Dong A Thanh Hoa (Vietnam), Preah Khan Reach Svay Rieng (Kamboja), dan Shan United (Myanmar).

Di matchday perdana Grup A, PSM Makassar akan menjamu BG Pathum United. Berlaga di markasnya sendiri, PSM Makassar tentu saja siap unjuk kekuatan demi membuka perjalanan dengan manis.

Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, pun memastikan timnya takkan gentar dengan kekuatan BG Pathum United. Mereka sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin.

“Yang penting dari kami 11 pemain lawan mereka juga 11 pemain di lapangan,” kata Tavares, dikutip dari akun Instagram resmi PSM Makassar (@psm_makassar), Rabu (21/8/2024).

“Ambisi kami besar melawan tim yang besar dan sebagai pelatih, saya lebih memilih lawan yang kuat karena lebih mudah membakar motivasi pemain-pemain,” sambungnya.