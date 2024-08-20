Pernah Bikin Shin Tae-yong Patah Hati, Chanathip Songkrasin hingga Teerasil Dangda Permalukan PSM Makassar?

PERNAH bikin Shin Tae-yong patah hati, Chanathip Songkrasin dan Teerasil Dangda sanggup mempermalukan PSM Makassar di ajang ASEAN Club Championship 2024-2025? Chanathip Songkrasin dan Teerasil Dangda merupakan dua personel BG Pathum United, klub asal Thailand yang menjadi lawan PSM Makassar di matchday pertama Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025.

Laga PSM Makassar vs BG Pathum United digelar di Stadion Batakan pada Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB. Memenangkan dua laga awal Liga 1 2024-2025 dapat dijadikan modal bagi PSM Makassar asuhan Bernardo Tavares untuk menumbangkan sang lawan.

(Chanathip Songkrasin dan Teerasil Dangda pernah bikin Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong bertekuk lutut. (Foto: Instagram/@changsuek_th)

Namun, BG Pathum United bukanlah tim sembarangan. Skuad asuhan Makoto Teguramori ini dihuni banyak pemain Timnas Thailand, yang mana tiga di antaranya adalah Kritsada Kaman (bek tengah), Chanathip Songkrasin (gelandang) dan Teerasil Dangda (penyerang).

Trio ini pernah mempermalukan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, tepatnya di leg I final Piala AFF 2020. Bermain di Stadion National Singapura, Thailand menang 4-0 atas Timnas Indonesia!

Saat itu, Chanathip Songkrasin mencetak dua gol awal skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand. Ternyata tak sampai di situ kekuatan BG Pathum United.

Mereka dihuni banyak pemain asing berkualitas. Di saat PSM Makassar bermaterikan delapan pemain asing, BG Pathum United memiliki 10 pemain asing!