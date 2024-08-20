Jadwal dan Link Live Streaming PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025

JADWAL dan link live streaming PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025 sudah dirilis. Laga matchday pertama Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025 ini dilangsungkan di Stadion Batakan pada Rabu 21 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB dan dapat klik di sini.

PSM Makassar merupakan satu dari dua wakil Indonesia di ASEAN Club Championship 2024-2025. Klub kebanggaan kota Makassar ini menjadi perwakilan Indonesia atas keberhasilan mereka menjadi kampiun Liga 1 2022-2023.

PSM Makassar puncaki klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Mewakili Indonesia membuat skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- pantang tampil seadanya di turnamen yang baru pertama kali digelar ini. Hasil positif di dua laga awal Liga 1 2024-2025 dapat dijadikan modal skuad asuhan Bernardo Tavares untuk unjuk gigi di laga besok malam.

Sekadar diketahui, PSM Makassar merupakan satu dari tiga tim yang memenangkan dua laga awal Liga 1 2024-2025. Selain PSM Makassar, dua klub lain adalah Borneo FC dan Bali United.

Kebetulan, Borneo FC juga ambil bagian di ASEAN Club Championship 2024-2025. Skuad asuhan Pieter Huistra ini tergabung di Grup B bersama Buriram United (Thailand), Hanoi Police (Vietnam), Kuala Lumpur City FC (Malaysia), Kaya-lloila (Filipina) dan Lion City Sailors (Singapura).

Sementara itu, PSM Makassar tergabung di Grup A bersama BG Pathum, Terengganu (Malaysia), Dong A Preah Khan Reach Svay Rieng Football Club (Kamboja), Thanh Hoa (Vietnam), dan Shan United (Myanmar). Nantinya, masing-masing tim akan melakoni enam pertandingan dengan rincian tiga kandang dan tiga tandang.