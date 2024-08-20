Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |14:22 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025
PSM Makassar akan menantang BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025. (Foto: Instagram/@psm_makassar)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming PSM Makassar vs BG Pathum United di ASEAN Club Championship 2024-2025 sudah dirilis. Laga matchday pertama Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025 ini dilangsungkan di Stadion Batakan pada Rabu 21 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB dan dapat klik di sini.

PSM Makassar merupakan satu dari dua wakil Indonesia di ASEAN Club Championship 2024-2025. Klub kebanggaan kota Makassar ini menjadi perwakilan Indonesia atas keberhasilan mereka menjadi kampiun Liga 1 2022-2023.

PSM Makassar puncaki klasemen sementara Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/@psm_makassar)

(PSM Makassar puncaki klasemen sementara Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Mewakili Indonesia membuat skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- pantang tampil seadanya di turnamen yang baru pertama kali digelar ini. Hasil positif di dua laga awal Liga 1 2024-2025 dapat dijadikan modal skuad asuhan Bernardo Tavares untuk unjuk gigi di laga besok malam.

Sekadar diketahui, PSM Makassar merupakan satu dari tiga tim yang memenangkan dua laga awal Liga 1 2024-2025. Selain PSM Makassar, dua klub lain adalah Borneo FC dan Bali United.

Kebetulan, Borneo FC juga ambil bagian di ASEAN Club Championship 2024-2025. Skuad asuhan Pieter Huistra ini tergabung di Grup B bersama Buriram United (Thailand), Hanoi Police (Vietnam), Kuala Lumpur City FC (Malaysia), Kaya-lloila (Filipina) dan Lion City Sailors (Singapura).

Sementara itu, PSM Makassar tergabung di Grup A bersama BG Pathum, Terengganu (Malaysia), Dong A Preah Khan Reach Svay Rieng Football Club (Kamboja), Thanh Hoa (Vietnam), dan Shan United (Myanmar). Nantinya, masing-masing tim akan melakoni enam pertandingan dengan rincian tiga kandang dan tiga tandang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/51/3140214/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_buriram_united_vs_cahn_fc_di_final_asean_club_championship_2024_2025-Bw1m_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Buriram United vs CAHN FC di Leg II Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3139015/cahn_vs_buriram_united-wGOy_large.jpg
Hasil CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3138857/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_cahn_fc_vs_buriram_united_di_final_asean_club_championship_2024_2025-1LsW_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/51/3135195/cahn_vs_psm_makassar-GsjL_large.jpg
Hasil CAHN vs PSM Makassar di Leg II Semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025: Kalah 0-2, Juku Eja Gagal ke Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649203/8-pemain-dicoret-dari-timnas-indonesia-u22-proyeksi-sea-games-2025-begini-penjelasan-indra-sjafri-apy.webp
8 Pemain Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 Proyeksi SEA Games 2025, Begini Penjelasan Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gelandang_timnas_indonesia_u_22_arkhan_fikri.jpg
Daftar 8 Pemain yang Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025, Ada Arkhan Fikri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement