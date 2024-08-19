Moncer Bersama PSM Makassar di Musim Perdana, Nermin Haljeta: Saya Senang!

BOMBER PSM Makassar, Nermin Haljeta, langsung tampil produktif pada musim pertamanya di Liga 1. Dia tercatat sudah mencatatkan tiga gol dalam dua laga yang dimainkan.

Nermin Haljeta mencetak dua gol saat Juku Eja -julukan PSM- menang 3-0 atas Persis. Satu golnya lainnya dicetak saat PSM Makassar menang 2-1 atas PSBS Biak di pekan kedua.

Nermin Haljeta mengaku cukup senang dapat memberikan kontribusi terbaik untuk PSM Makassar. Berkat peran pentingnya, saat ini PSM Makassar belum terkalahkan di dua laga awal musik ini.

“Saya senang bisa memenangkan pertandingan dan mencetak gol. Tapi itu karena semua yang ada di sini bekerja keras,” kata Nermin Haljeta dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (19/8/2024).

Pemain asal Slovenia itu mengatakan performa apik itu dicapai karena cepat beradaptasi dengan timnya barunya. Dia nilai setiap pemain PSM Makassar saling memahami satu sama lain.