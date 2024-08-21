Adaptasi Berjalan Mulus, Carlos Eduardo Akui Nyaman di Persija Jakarta

Kiper baru Persija Jakarta, Carlos Eduardo optimis bisa menang di laga selanjutnya.

JAKARTA - Penjaga gawang Persija Jakarta, Carlos Eduardo mengaku tak memiliki masalah yang berarti dengan cara beradaptasi di Liga 1 2024-2025. Ia bahkan merasa adaptasi berjalan mulus karena merasa sangat nyaman berada di Persija Jakarta.

Eduardo sudah melakukan debutnya bersama Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- saat bermain imbang 0-0 melawan Persita dalam pekan kedua Liga 1 2024-2025. Laga itu dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (18/8/2024) malam.

Usai laga. Carlos Eduardo mengatakan sangat senang dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam laga Persija Jakarta tersebut. Dia pun akan bekerja keras agar penampilannya dapat konsisten dalam laga-laga selanjutnya.

“Saya menikmati debut untuk Persija, saya merasa baik, senang berada di lapangan, dan saya bekerja keras untuk melakukan yang terbaik,” ucap Eduardo dilansir dari laman Persija, Rabu (21/8/2024).

Pemain asal Brazil itu turut mengucapkan terima kasih kepada dua rekan kipernya, Andritany Ardhiyasa dan Adre Arido, pelatih kiper Hendro Kartiko, serta pelatih kepala, Carlos Pena. Pasalnya, berkat mereka proses adaptasinya bersama klub dapat berjalan dengan baik.