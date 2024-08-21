Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marselino Ferdinan Blak-blakan Ungkap Alasan Tertarik Gabung Oxford United

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |03:01 WIB
Marselino Ferdinan Blak-blakan Ungkap Alasan Tertarik Gabung Oxford United
Pemain Timnas Oxford United, Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

OXFORD Oxford United resmi mendapatkan tanda tangan wonderkid Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan. Marselino sendiri langsung tertarik saat ditawari bergabung, sebab ia mengaku ingin belajar sepakbola Inggris dan demi membuat langkah besar dalam karier sepakbolanya.

Seperti diketahui, Marselino Ferdinan baru saja direkrut oleh Oxford United. Marselino didatangkan secara gratis setelah berpisah dengan KMSK Deinze pada akhir musim lalu. Di klub Belgia itu, Marselino sulit mendapatkan menit bermain.

Marselino mengungkapkan, keputusannya untuk menerima tawaran The Yellows -julukan Oxford United- bukan karena kepentingan pribadi semata. Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan, alasan utamanya adalah untuk berkontribusi dalam perkembangan sepak bola Indonesia.

“Pertama-tama sepakbola Indonesia (sedang) membuat kemajuan besar. Kami memenangkan Asian Games setelah 32 tahun, dan kami hampir lolos ke (putaran final) Olimpiade 2024. Kami berada di posisi empat (Piala Asia U-23 2024), dan itu tidak membuat saya puas,” kata Marselino dinukil dari kanal Youtube Oxford United Official, Rabu (21/8/2024).

Marselino Ferdinan

“Itu mengapa saya berada di sini (Oxford United). Saya ingin belajar dan membuat langkah besar,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
