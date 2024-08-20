Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Disebut Minta Manajemen Al Nassr Depak Sadio Mane, Ini Penyebabnya!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |07:15 WIB
Cristiano Ronaldo Disebut Minta Manajemen Al Nassr Depak Sadio Mane, Ini Penyebabnya!
Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/alnassr)
A
A
A

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo disebut-sebut telah meminta pihak manajemen klub untuk mendepak Sadio Mane dari tim berjuluk Faris Najd tersebut. Penyebabnya karena hubungan Ronaldo dan Mane yang dikabarkan mulai retak.

Seperti yang diketahui, Mane menjadi pesepakbola bintang kesekian yang datang ke Liga Arab Saudi usai hadirnya Ronaldo di kompetisi tersebut. Mane pun datang ke Al Nassr pada Agustus 2023 lalu, beberapa bulan setelah CR7 pindah ke klub Arab Saudi tersebut.

Awalnya pasangan Mane dan Ronaldo akan membuat Al Nassr semakin berbahaya. Namun, kini mereka justru diketahui tak memiliki hubungan yang baik.

Dalam laporan media Arab Saudi, Alweeam, yang dikutip Foot Mercato, Selasa (20/8/2024), Ronaldo telah meminta manajemen Al Nassr untuk menjual Mane. Penyebabnya karena hubungan kedua pemain yang tak lagi akur.

Cristiano Ronaldo

Kini, Mane pun dikabarkan sudah mulai ditawarkan ke sejumlah klub oleh Al Nassr. CR7 sendiri saat ini tengah mengalami mood yang kurang baik usai Al Nassr gagal menjuarai Piala Super Arab Saudi 2024.

Berjumla Al Hilal di final, Al Nassr yang diperkuat Ronaldo itu tumbang dengan skor 1-4. Kekalahan itu menambah ren buruk Ronaldo di Al Nassr, sebab semenjak bergabung pada Januari 2023, kekasih Georgina Rodriguez itu belum juga juara bersama Al Nassr.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185935/jurnalis_malaysia_haresh_deol_mendapat_serangan_dari_dua_orang-5XHJ_large.jpg
Jurnalis Malaysia Haresh Deol Diserang Gara-Gara Bongkar Kasus Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648685/kata-para-juara-usai-memenangkan-turnamen-biliar-mnc-sports-competition-2025-tsb.webp
Kata Para Juara Usai Memenangkan Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/prabowo_subianto_erick_thohir.jpg
Prabowo Guncang Dunia Olahraga! Tiga Instruksi Super Prioritas untuk Kesejahteraan dan Karier Atlet Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement