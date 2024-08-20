Cristiano Ronaldo Disebut Minta Manajemen Al Nassr Depak Sadio Mane, Ini Penyebabnya!

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo disebut-sebut telah meminta pihak manajemen klub untuk mendepak Sadio Mane dari tim berjuluk Faris Najd tersebut. Penyebabnya karena hubungan Ronaldo dan Mane yang dikabarkan mulai retak.

Seperti yang diketahui, Mane menjadi pesepakbola bintang kesekian yang datang ke Liga Arab Saudi usai hadirnya Ronaldo di kompetisi tersebut. Mane pun datang ke Al Nassr pada Agustus 2023 lalu, beberapa bulan setelah CR7 pindah ke klub Arab Saudi tersebut.

Awalnya pasangan Mane dan Ronaldo akan membuat Al Nassr semakin berbahaya. Namun, kini mereka justru diketahui tak memiliki hubungan yang baik.

Dalam laporan media Arab Saudi, Alweeam, yang dikutip Foot Mercato, Selasa (20/8/2024), Ronaldo telah meminta manajemen Al Nassr untuk menjual Mane. Penyebabnya karena hubungan kedua pemain yang tak lagi akur.

Kini, Mane pun dikabarkan sudah mulai ditawarkan ke sejumlah klub oleh Al Nassr. CR7 sendiri saat ini tengah mengalami mood yang kurang baik usai Al Nassr gagal menjuarai Piala Super Arab Saudi 2024.

Berjumla Al Hilal di final, Al Nassr yang diperkuat Ronaldo itu tumbang dengan skor 1-4. Kekalahan itu menambah ren buruk Ronaldo di Al Nassr, sebab semenjak bergabung pada Januari 2023, kekasih Georgina Rodriguez itu belum juga juara bersama Al Nassr.