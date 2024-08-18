Tak Kunjung Juara, Cristiano Ronaldo Diminta Tinggalkan Al Nassr

KAPTEN Tim Nasional (Timnas) Portugal, Cristiano Ronaldo lagi-lagi gagal juara bersama Al Nassr usai kalah dari Al Hilal di final Piala Super Arab Saudi 2024, pada Sabtu 17 Agustus 2024. Melihat hal itu, banyak fans Ronaldo yang meminta CR7 untuk segera meninggalkan Al Nassr.

Seperti yang diketahui, Ronaldo bergabung ke Al Nassr pada Januari 2023. Ia berjuang bersama klub Arab Saudi itu selama setengah musim di 2022-2023 dan satu tahun penuh di 2023-2024.

Kendati demikian, selama setahun setengah berada di Al Nassr, Ronaldo tak kunjung berprestasi. Padahal kesempatan Ronaldo untuk mengangkat trofi bersama klub berjuluk Faris Najd cukup banyak.

Namun, nyatanya Al Nassr selalu gagal dan Ronaldo yang sudah berjuang keras pada akhirnya tak berprestasi. Total Ronaldo sudah bermain di 65 laga bersama Al Nassr di semua kompetisi dan sukses mencetak 59 gol dan 16 assist.

Ronaldo pun hanya bisa mengantarkan Al Nassr finis sebagai runner-up di dua musim Liga Arab Saudi (2022-2023 dan 2023-2024). Lalu di Liga Champions Asia 2023-2024, Ronaldo terhenti di babak perempatfinal.

Kemudian di Kings Cup 2023-2024, Al Nassr kalah dari Al Hilal. Terbaru, peluang terbesar Ronaldo juara adalah dengan mengalahkan Al Hilal di final Piala Super Arab Saudi 2024.

Berlangsung di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Almahalah, Arab Saudi, Al Nassr awalnya mengawali laga final Piala Super Arab Saudi 2024 dengan sangat baik. Bagaimana tidak, mereka dapat menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Menariknya keunggulan itu dipersembahkan oleh Ronaldo lewat golnya di menit 44. Namun, malapetaka datang di babak kedua.