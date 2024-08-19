Indra Sjafri Siapkan 6 Pemain Keturunan Baru untuk Timnas Indonesia U-20 Tampil di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menyatakan timnya menyiapkan enam slot untuk pemain keturunan baru. Hal ini dipersiapkan untuk Timnas Indonesia U-20 berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Saat ini, Indra Sjafri pun tengah mempersiapkan timnya dalam pemusatan latihan (TC). Ada 32 pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U-20 saat ini.

Tetapi, ada tahapan promosi dan degradasi yang akan dilakukan untuk Timnas Indonesia U-20. Dia pun menyiapkan 50 nama untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

“Masih ada (promosi-degradasi) dan kami per tanggal 21 (Agustus 2024) ini sudah harus mendaftarkan 50 pemain ke AFC," kata Indra Sjafri di Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2024.

Indra Sjafri mengatakan akan menyisakan 6 slot yang diusahakan akan diisi pemain-pemain keturunan tambahan. Untuk saat ini, pelatih itu baru merekomendasikan tiga pemain keturunan, yakni Tim Geypens, Mauresmo Hinoke, dan Dion Markx.