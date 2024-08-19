Akui Sudah Dihubungi PSSI, Calon Pemain Timnas Indonesia Tristan Gooijer Alami Cedera Parah

Tristan Gooijer mengalami cedera parah di saat dikaitkan dengan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@peczwolle)

AKUI sudah dihubungi PSSI, calon pemain Timnas Indonesia Tristan Gooijer mengalami cedera parah. Kabar itu disampaikan PEC Zwolle di akun Instagram resmi mereka, @peczwolle.

“Kabar buruk. Tristan Gooijer mengalami cedera lutut serius dan takkan beraksi sampai sementara waktu,” tulis akun @peczwolle.

(Tristan Gooijer mengalami cedera bersama PEC Zwolle. (Foto: Instagram/@peczwolle)

Nasib nahas di atas juga disampaikan mantan pesepakbola Indonesia yang pernah berkarier di Belanda, Yussa Nugraha. Hal itu diketahui setelah Yussa Nugraha kontak-kontakkan dengan Tristan Gooijer via Direct Message (DM) Instagram.

“Saya harus memberikan kabar yang sedikit buruk tentang Tristan Gooijer. Ia mengalami cedera parah. Jika cedera lutut, dibutuhkan waktu pulih sekira 8-10 bulan,” kata Yussa Nugraha, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha, Senin (19/8/2024).

Pesepakbola 19 tahun ini mengalami cedera parah saat PEC Zwollle tandang ke markas FC Utrecht di pekan pembuka Liga 1 Belanda 2024-2025, Minggu 11 Agustus 2024 malam WIB. Dalam laga tersebut, Tristan Gooijer mentas sebagai starter.

Namun, laga baru berjalan 26 menit, Tristan Gooijer mengalami cedera dan tak bisa melanjutkan laga. Kabar ini tentunya sangat buruk bagi pencinta sepakbola Tanah Air.