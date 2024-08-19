Maarten Paes Resmi Bisa Perkuat Timnas Indonesia, Arya Sinulingga: Hadiah Kemerdekaan!

JAKARTA – Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga menyebut resminya Maarten Paes dapat membela Timnas Indonesia menjadi sebuah hadiah kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Sebab kehadiran Paes sejatinya sangat dibutuhkan untuk dapat bersaing di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kabar rampungnya banding Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) disampaikan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir. Dengan bandingnya diterima, maka Paes diperbolehkan membela Garuda.

Jelas kehadiran kiper FC Dallas itu akan menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong untuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Arya mengatakan 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia dan 18 Agustus ada kabar Marteen Paes sudah bisa membela Timnas. Itulah kado yang dapat diberikan oleh PSSI untuk publik sepak bola Tanah Air.

"Ini hadiah kemerdekaan," tulis Arya di laman Instagram prinadinya @arya.m.sinulingga.

Pria berkacamata itu mengatakan Erick Thohir memang selalu berusaha memberikan yang maksimal untuk sepak bola Indonesia. Hal itu agar Timnas Indonesia dapat bersaing dalam kancah sepak bola dunia.