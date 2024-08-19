Maarten Paes Resmi Perkuat Timnas Indonesia, Lantas Bagaimana Nasib Ernando Ari di Skuad Garuda?

JAKARTA - Kiper naturalisasi, Maarten Paes sudah resmi dapat memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lantas bagaimana dengan nasib kiper utama Timnas Indonesia, Ernando Ari ke depannya?

Satu hal yang pasti, Ernando Ari masih dibutuhkan di Timnas Indonesia. Terbukti kiper Persebaya Surabaya itu mengaku sudah dihubungi pihak tim pelatih Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) pada akhir Agustus 2024 nanti.

Seperti yang diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan ambil bagian dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajang Itu akan berlangsung sejak 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025.

Jelang turnamen tersebut, Ernando Ari mengaku sudah dipanggil oleh Timnas Indonesia. Hanya saja itu semua baru sekadar komunikasi awal dengan tim pelatih.

Sebab nyatanya sampai saat ini belum ada surat pemanggilan resmi dari PSSI untuk Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Mereka (tim pelatih) sudah hubungi saya," kata Ernando Ari di Jakarta, belum lama ini, dikutip Senin (19/8/2024).