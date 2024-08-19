Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Dipuji Pelatih Oxford United: Pemain yang Sangat Menonjol!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |23:04 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Dipuji Pelatih Oxford United: Pemain yang Sangat Menonjol!
Marselino Ferdinan dipuji pelatih Oxford United, Des Buckingham. (Foto: Instagram/@ouofficial)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, dipuji pelatih Oxford United, Des Buckingham. Marselino Ferdinan disebut pelatih asal Inggris itu sebagai pemain yang sangat menonjol.

“Marselino adalah pemain yang sangat menonjol. Banyak berita di Asia menyebutkan ia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang berkembang. Karena itu, ini adalah kesempatan yang baik menjadikannya bagian dari apa yang kami lakukan," kata Des Buckinghan, Okezone mengutip dari laman resmi Oxford United, Senin (19/8/2024).

Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United. (Foto: Laman resmi Oxford United)

(Marselino Ferdinan resmi gabung Oxford United. (Foto: Laman resmi Oxford United)

Des Buckingham mengatakan Oxford United akan memoles Marselino Ferdinan menjadi pesepakbola jempolan. Perkembangan pesepakbola 19 tahun itu pun dipantau Des Buckingham secara bertahap.

“Dia adalah pemain penyerang yang sangat menarik dan saya sangat senang bisa melihat bagaimana perkembangannya," lanjut pelatih yang pernah mengantarkan Mumbai City juara Liga India di musim reguler.

Selain itu, Marselino Ferdinan juga dipandang sebagai pemain muda yang mau bekerja keras dan tidak cepat puas. Semangat itu memang diperlukan pesepakbola muda untuk mencapai sebuah kesuksesan.

