HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lewat Bercanda, Begini Cara Shin Tae-yong Bangun Kedekatan dengan Pemain Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |19:07 WIB
Lewat Bercanda, Begini Cara Shin Tae-yong Bangun Kedekatan dengan Pemain Timnas Indonesia
Shin Tae-yong bersama Rizky Ridho dan Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong bongkar caranya bangun kedekatan dengan pemain Timnas Indonesia. Dia mengaku bercanda menjadi salah satu metode yang digunakannya untuk menyatukan para pemain di Skuad Garuda.

Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sering bercanda dengan para pemainnya. Bahkan, candaan pelatih asal Korea Selatan itu terkadang melibatkan fisik seperti mencubit, dan memukul pelan.

Shin Tae-yong

Meski terlihat kasar, Shin Tae-yong mengakui ini merupakan salah satu metode yang ampuh untuk membangun kedekatan dengan para pemain Timnas Indonesia. Dia pun mengibaratkan para pemain sebagai adiknya sendiri.

“Saya mendekati para pemain itu seperti adik saya, bercanda dan bermain-main dengan mereka,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari kanal Youtube KBS World Indonesian, Minggu (18/8/2024).

Shin Tae-yong mengakui respons para pemain sangat baik ketika diajak bersenda gurau. Contoh pemain yang sering bercanda oleh pelatih asal Korea Selatan itu adalah Marselino Ferdinan. Shin Tae-yong mengungkapkan, eks pemain Persebaya Surabaya itu sering membuat suasana menjadi cair.

