Maarten Paes Resmi Gabung, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Maarten Paes siap turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

MAARTEN Paes resmi bergabung, bagaimana dengan prediksi line up Timnas Indonesia saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB? Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, posisi penjaga gawang ditempati Maarten Paes.

Tenaga kiper 25 tahun itu dibutuhkan Timnas Indonesia saat dihadapkan negara-negara top Asia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berisikan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan China.

(Maarten Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: @pssi)

Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada Jay Idzes, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Trio ini merupakan yang terbaik dimiliki Timnas Indonesia saat ini.

Jordi Amat yang memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris dan Liga Spanyol, berkolaborasi bareng tembok bernama Jay Idzes dan Rizky Ridho. Kemudian, posisi wing back kanan ada Sandy Walsh dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya.

Sandy Walsh dan Calvin Verdonk bisa dibilang pemain terbaik di posisi tersebut. Bagaimana untuk gelandang sentral?

Thom Haye dan Nathan Tjoe A-On masih yang terbaik. Terbaru atau Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina, Thom Haye mencetak satu gol. Sementara itu, Nathan Tjoe A-On mencetak dua assist.