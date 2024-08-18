Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Maarten Paes Resmi Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Siap Tempur di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |17:33 WIB
5 Fakta Maarten Paes Resmi Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Siap Tempur di Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Maarten Paes (kanan) resmi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

SEBANYAK 5 fakta Maarten Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Setelah melalui proses yang panjang, Maarten Paes diizinkan membela skuad Garuda. Hal itu berdasarkan konfirmasi yang disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

“PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

Kehadiran Maarten Paes tentu dinantikan pencinta sepakbola Tanah Air yang menantikan kiper berkualitas. Lantas, apa saja fakta yang tersaji setelah Maarten Paes resmi diizinkan memperkuat Timnas Indonesia?

Berikut 5 fakta Maarten Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia:

5. Resmi Jadi WNI pada 29 April 2024

Maarten Paes resmi jadi WNI. (Foto: Kemenkumham)

(Maarten Paes resmi jadi WNI. (Foto: Kemenkumham)

Maarten Paes resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 29 April 2024. Namun, saat itu Maarten Paes tidak otomatis langsung membela Timnas Indonesia.

Sebab kiper 25 tahun itu harus menjalani perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Perpindahan federasi itu bisa dilakukan jika masalah Maarten Paes di FIFA sudah teratasi, yang mana terbentur regulasi artikel 9 ayat 2 soal perpindahan federasi.

4. Disidangkan FIFA dan CAS

Maarten Paes bisa perkuat Timnas Indonesia

Perwakilan FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengadakan meeting pada Kamis, 15 Agustus 2024. Poin yang dibahas adalah apakah Maarten Paes bisa berpindah federasi, sekalipun pernah membela Timnas Belanda U-21 di usia 22 tahun, melebihi batas usia yang ditentukan jika ingin pindah federasi (maksimal 21 tahun).

Setelah mengadakan rapat, FIFA dan CAS Sepakat mengizinkan Maarten Paes untuk berpindah federasi. Alhasil, kiper FC Dallas ini bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
      
