Hasil Blackpool FC vs Stockport County FC: Elkan Baggott Main Penuh, The Seasiders Takluk 0-3

Elkan Baggott tak mampu membawa Blackpool FC terhindar dari kekalahan melawan Stockport County FC (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

BLACKPOOL – Hasil Blackpool FC vs Stockport County FC di kasta ketiga Liga Inggris 2024-2025 (League One 2024-2025) sudah diketahui. Laga di Stadion Bloomfield Road, Blackpool, Inggris, Sabtu (17/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-3 bagi tim tamu.

Elkan Baggott tampil penuh di laga ini. Namun, ia tak bisa berbuat banyak membantu The Seasiders terhindar dari kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Blackpool dan Stockport tidak menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim secara perlahan berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Memasuki pertengahan babak pertama, Blackpool dan Stockport saling berbalas serangan. Namun, pertahanan kedua tim memang masih kokoh satu sama lainnya dalam laga tersebut.

Tim tamu berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Oleh dikarenakan, mereka mencetak gol Louie Barry setelah memaksimalkan umpan Ibou Touray pada menit ke-61.