HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil Penyerang Persib Bandung Dimas Drajad untuk Laga Lawan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |06:59 WIB
SHIN Tae-yong menanggil penyerang Dimas Drajad untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Persib Bandung itu akan memperkuat Timnas Indonesia pada laga melawan Arab Saudi dan Australia.

Kabar ini diketahui dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (16/8/2024). Pemanggilan Dimas Drajad disampaikan PSSI kepada PERSIB melalui surat bernomor 3827/AGB/527/VIII-2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.

"PSSI memanggil Sdr. Muhammad Dimas Drajad untuk mengikuti Kualifikasi Putaran 3 FIFA World Cup 2026," demikian isi surat tersebut.

Dalam surat tersebut, Dimas Drajad harus sudah bergabung dengan Skuad Garuda pada 31 Agustus 2024. Dengan pemanggilan ini, Dimas dipastikan akan jadi salah satu amunisi di lini depan tim asuhan Shin Tae Yong.

Timnas Indonesia sendiri akan memulai perjuagan di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September nanti. Pasukan Shin Tae-yong dijadwalkan akan bertandang terlebih dahulu ke markas Arab Saudi di Jeddah pada 5 September 2024

Halaman:
1 2
      
