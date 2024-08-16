Visi dan Pengalaman Jadi Alasan FFI Tunjuk Hector Souto sebagai Pelatih Timnas Futsal Indonesia

Hector Souto ditunjuk jadi pelatih baru Timnas Futsal Indonesia (Foto: Instagram/Bintang Timur Surabaya)

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) resmi menunjuk Hector Souto sebagai Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia yang baru. Ketua Tim Akselerasi Prestasi Federasi Futsal Indonesia, Michael Sianipar, mengungkap alasan pihaknya menunjuk pelatih asal Spanyol tersebut.

Hector Souto ditunjuk sebagai pelatih Timnas Futsal Indonesia dengan menggantikan posisi yang ditinggalkan Marcos Sorato. Juru taktik asal Brasil itu secara tiba-tiba meninggalkan skuad Garuda pada akhir bulan Juli lalu.

Ditunjuknya Hector Souto merupakan angin segar. Apalagi, pelatih asal Spanyol itu bisa dibilang sudah paham betul ekosistem futsal Tanah Air. Itu karena dia pernah menahkodai Bintang Timur Surabaya.

Hal itu juga yang menjadi alasan FFI memilih Hector Souto sebagai juru taktik anyar Timnas Futsal Indonesia. Michael Sianipar menjelaskan kalau visi permainan pelatih asal Spanyol itu sangat cocok dengan FFI.

"Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Hector Souto. Pengalaman dan visinya dalam permainan futsal sangat cocok dengan arah yang ingin kami tuju,” kata Michael Sianipar dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

“Pengalaman selama di Indonesia membuat Coach Souto sangat paham dengan potensi dan kondisi Futsal Indonesia,” lanjutnya.