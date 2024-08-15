Senang Bisa Rekrut Ragnar Oratmangoen, FCV Dender: Dia Pemain Serbabisa

RAGNAR Oratmangoen resmi merapat ke klub Belgia, FCV Dender per Rabu (14/8/2024). FCV Dender kepincut dengan Ragnar karena merupakan pemain yang serbabisa di lapangan.

Misteri masa depan Ragnar Oratmangoen akhirnya terpecahkan setelah resmi bergabung dengan FCV Dender. Sebelumnya, Ragnar dicampakkan FC Groningen karena sudah tak masuk rencana sang pelatih.

FCV Dender kemudian melihat peluang itu dan mengontrak Ragnar Oratmangoen hingga 2026. Pemain Timnas Indonesia itu diminati karena mempunyai multiperan, Ragnar disebut bisa menjadi gelandang atau penyerang sayap.

“Kami dengan bangga mengumumkan kedatangan Ragnar Oratmangoen, seorang gelandang yang akan bergabung dengan tim kami hingga tahun 2026,” tulis pengumuman resmi FCV Dender, dikutip dari laman resmi klub.

“Ragnar adalah gelandang serba bisa, tetapi juga tahu caranya bermain di sayap. Selamat datang di keluarga FC Dender, Ragnar!,” sambung keterangan klub.

Di Timnas Indonesia, Ragnar sering ditempatkan pelatih Shin Tae-yong sebagai penyerang sayap. Pemain keturunan Belanda-Indonesia itu sudah tampil sebanyak tiga kali dan mencetak satu gol untuk Skuad Garuda.