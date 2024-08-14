Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Resmi Gabung FCV Dender, Klub yang Dimiliki Pengusaha Tanah Air

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |02:04 WIB
Breaking News: Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Resmi Gabung FCV Dender, Klub yang Dimiliki Pengusaha Tanah Air
Ragnar Oratmangoen resmi gabung FCV Dender. (Foto: Laman resmi FCV Dender)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, resmi gabung klub Liga 1 Belgia 2024-2025, FCV Dender. Kabar itu disampaikan FCV Dender di laman resmi mereka pada Selasa, 13 Agustus 2024 malam waktu setempat.

“Ragnar Oratmangoen merupakan rekrutan terbaru kami. Kami dengan senang hati mengumumkankKehadiran Ragnar, gelandang yang akan memperkuat kami hingga 2026,” tulis pernyataan resmi FCV Dender.

“Ragnar adalah gelandang serbabisa yang juga andal bermain sebagai sayap. Selamat datang di keluarga FC Dender, Ragnar,” sambung pernyataan di atas.

Ragnar Oratmangoen saat dipinjamkan ke Fortuna Sittard musim lalu. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

Setelah dipinjamkan ke Fortuna Sittard pada musim 2023-2024, masa depan Ragnar Oratmangoen di FC Groningen sempat menganttung. Terlebih, menurut laporan berbagai media Belanda, tenaga eks pemain Go Ahead Eagles ini tak masuk proyeksi pelatih FC Groningen, Dick Lukkien.

Benar saja, pemegang tiga caps bersama Timnas Indonesia ini tidak mengikuti masa tur pramusim bersama FC Groningen. Ia pun harus rela berlatih bersama tim FC Groningen U-21 untuk menjaga level kebugarannya.

Sempat beredar kabar, pemilik dribel aduhai ini masuk radar klub Liga 2 Belanda, Top Oss. Indikasi itu muncul karena Ragnar Oratmangoen sempat menyaksikan langsung laga Top Oss vs SBV Excelsior di pekan pembuka Liga 2 Belanda 2024-2025, Sabtu 11 Agustus 2024 dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
