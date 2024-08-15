Advertisement
LIGA INDONESIA

Tiket Laga Persis Solo vs PSIS Semarang Lebih Mahal, Pihak Laskar Sambernyawa Beberkan Alasannya

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |14:43 WIB
Tiket Laga Persis Solo vs PSIS Semarang Lebih Mahal, Pihak Laskar Sambernyawa Beberkan Alasannya
Persis Solo siap hadapi PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025. (Foto:Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO – Tiket pertandingan laga Persis Solo vs PSIS Semarang di Stadion Manahan, Solo, pada pekan kedua Liga 1 2024-2025 dikeluhkan karena semakin mahal. Menanggapi hal itu, manajemen Persis mengatakan tiket memang dijual lebih mahal karena tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu menerapkan sistem fluktuatif.

Ya, naiknya harga tiket sesuai dengan sistem fluktuatif (terus berubah) yang diterapkan manajemen Persis Solo terhadap tiket pertandingan kandang.

Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona mengungkapkan bahwa sistem fluktuatif terhadap tiket laga kandang sudah diterapkan manajemen sejak musim lalu.

Pada momen tertentu tiket pertandingan bisa naik ataupun turun bahkan ada pemberian diskon.

PSM Makassar vs Persis Solo

"Kami memahami teman-teman banyak yang menanyakan hal itu (perubahan harga tiket). Tapi kami musim lalu pun fluktuatif ya ada momen naik ada momen kami sesuaikan turun juga. Ya memang suplai demand aja," kata dia saat diwawancarai, Kamis (15/8).

Tiket derbi Jateng sendiri dijual mulai Rp70 ribu untuk tribun utara dan selatan. Lalu, tribun timur dijual Rp85 ribu. Sementara tribun barat dijual mulai Rp130 ribu hingga Rp250 ribu. Total ada 18.000 yang dijual manajemen untuk pertandingan itu.

Halaman: 1 2
1 2
      
