Liga 1 2024-2025: Persis Solo Berbagi Kandang dengan PSS Sleman di Stadion Manahan!

SOLO – Persis Solo dan PSS Sleman akan berbagi kandang di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, pada paruh pertama Liga 1 2024-2025. Setidaknya, pembagian itu akan berlangsung hingga Maret 2025.

Manajemen PSS dan Persis bersama Wali Kota Solo, Teguh Prakosa; Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi; dan Ketua Panitia Pertandingan (Panpel) Ginda Ferachtriawan menggelar rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Solo, Rabu (14/8/2024). Hal itu dilakukan guna memuluskan pembagian kandang.

Manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu mengatakan, klubnya akan berkandang lagi untuk sementara waktu di Manahan. Sebab, Stadion Maguwoharjo di Sleman, DI Yogyakarta, tengah menjalani renovasi.

"Rencana kami akan berhomebase lagi di Stadion Manahan, Solo. Mungkin (kami) rencanakan sampai bulan Februari atau Maret," ujar Leonard, Rabu (14/8/2024).

"Kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 pertandingan (sisa Liga 1) baru bisa dipakai," imbuh mantan bek Persija Jakarta itu.

Leo mengatakan, pemilihan Stadion Manahan tidak terlepas dari jaraknya yang dekat dengan Kota Sleman. Selain itu, stadion berkapasitas 25.000 ini juga dinilai ideal menampung suporter PSS yang berjumlah besar.

"Yang pasti jarak, lapangan sesuai standar representatif. Misal saya pemain, saya senang main di Solo. Lapangannya bagus baik dan juga bakal dihadiri oleh suporter kami yang lumayan banyak. Ideal sih," urai Leo.

Bek berdarah Maluku itu juga memastikan sejauh ini timnya tidak terkendala dengan jarak tempuh yang harus dilalui para pemain jika harus berlaga sebagai tuan rumah. Mereka baru akan berangkat ke Solo pada satu hari jelang laga.

"Tidak ada masalah. Sesuai dengan SOP kami. Soal istirahat enggak ada pengaruh karena sudah pas saja waktunya. H-1 pertandingan kami kalau ke Solo," kata Leo.

Di sisi lain, Wali Kota Teguh menuturkan, pihaknya menyambut baik keinginan PSS Sleman menggunakan di Stadion Manahan sebagai homebase. Ia menyebut suporter klub berkostum hijau itu dinilai menunjukkan tren positif saat bermarkas di Solo musim lalu.