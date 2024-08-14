Pelatih Striker Timnas Indonesia Sapa Penggemar, Netizen Tuntut Bikin Skuad Garuda Gacor!

Yeom Ki-hun yang ditunjuk sebagai pelatih lini serang Timnas Indonesia, menyapa penggemar (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

PELATIH striker Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, menyapa publik sepakbola tanah air. Netizen langsung antusias menyambut pria asal Korea Selatan itu.

Juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang memboyong Yeom untuk membenahi lini serang Skuad Garuda. Kehadirannya merupakan persiapan menatap Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Halo Indonesia, saya di sini," kata Yeom dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Rabu (14/8/2024).

Netizen Indonesia pun menyambut baik kehadiran pelatih itu. Mereka ramai-ramai menyerbu kolom komentar akun Instagram tersebut.

"Selamat bergabung coach," tulis akun @dailygaruda.

"Coach bikin timnas gacor,"tulis akun @aldhomahashin.