HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Striker Timnas Indonesia Sapa Penggemar, Netizen Tuntut Bikin Skuad Garuda Gacor!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |21:41 WIB
Pelatih Striker Timnas Indonesia Sapa Penggemar, Netizen Tuntut Bikin Skuad Garuda Gacor!
Yeom Ki-hun yang ditunjuk sebagai pelatih lini serang Timnas Indonesia, menyapa penggemar (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
PELATIH striker Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, menyapa publik sepakbola tanah air. Netizen langsung antusias menyambut pria asal Korea Selatan itu.

Juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang memboyong Yeom untuk membenahi lini serang Skuad Garuda. Kehadirannya merupakan persiapan menatap Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Yeom Ki-hun merupakan eks striker Timnas Korea Selatan (Foto: EPA Images/Rungroj Yongrit)

"Halo Indonesia, saya di sini," kata Yeom dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Rabu (14/8/2024).

Netizen Indonesia pun menyambut baik kehadiran pelatih itu. Mereka ramai-ramai menyerbu kolom komentar akun Instagram tersebut.

"Selamat bergabung coach," tulis akun @dailygaruda.

"Coach bikin timnas gacor,"tulis akun @aldhomahashin.

