3 Rekor Gila Pelatih Khusus Striker Timnas Indonesia Yeom Ki-hun saat Jadi Pemain, Nomor 1 Bikin Minder Marselino Ferdinan?

Yeom Ki-hun (kanan) saat memperkuat Timnas Korea Selatan pada 2015. (Foto: EPA-EFE/Rungroj Yongrit)

SEBANYAK 3 rekor gila pelatih khusus striker Timnas Indonesia Yeom Ki-hun saat menjadi pemain akan diulas Okezone. Yeom Ki-hun sudah tiba di Indonesia pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Ia akan ditugaskan Shin Tae-yong sebagai pelatih striker Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun dipilih karena sewaktu aktif sebagai pemain, dikenal sebagai pemain buas di sektor sayap.

Menurut laporan Transfermarkt, ada sejumlah rekor gila yang dimiliki Yeom Ki-hun sewaktu aktif sebagai pemain. Lantas, apa saja rekor yang dimaksud?

Berikut 3 rekor gila pelatih khusus striker Timnas Indonesia Yeom Ki-hun saat menjadi pemain:

3. Pemain Pendatang Baru Terbaik

(Yeom Ki-hun. (Foto: Instagram/@kihun_yeom_26)

Didatangkan dari Jeonbuk Hyundai Motors pada awal 2006, Yeom Ki-hun yang saat itu baru berusia 20 tahun langsung nyetel. Dari 20 penampilan Liga 1 Korea Selatan 2006, Yeom Ki-hun mencetak tiga gol dan satu assist dari 20 penampilan.

Catatan itu sudah cukup mengantarkan Yeom Ki-hun mendapatkan status pemain pendatang baru terbaik.

2. Pemain Pertama yang Jadi Pemain-Pelatih di Sejarah Liga Korea Selatan





Yeom Ki-hun tercatat sebagai pemain pertama yang menjadi pemain-pelatih di sejarah Liga Korea Selatan. Momen itu dimulai pada Januari 2023 ketika Yeom Ki-hun yang berstatus sebagai pemain Suwon Samsung Bluewings, diangkat sebagai asisten pelatih dari Kim Byung-su.

Enam bulan menjadi asisten pelatih, Yeom Ki-hun diangkat sebagai pelatih caretaker pada September 2023. Ia menduduki jabatan ini selama empat bulan dari September 2023 hingga Januari 2024.

Ketika diangkat sebagai pelatih permanen pada Januari 2024, Yeom Ki-hun memilih pensiun sebagai pemain. Sayangnya, ia hanya lima bulan menjadi pelatih Suwon Samsung Bluewings sebelum akhirnya dipecat.