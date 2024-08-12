Kisah Elkan Baggott, Bek Jangkung Timnas Indonesia yang Ternyata Sempat Tinggal di Bintaro Sebelum Pindah ke Inggris

KISAH Elkan Baggott menarik diulas. Sebab, bek jangkung Timnas Indonesia ini ternyata sempat tinggal di Bintaro sebelum pindah ke Inggris.

Hal ini terjadi saat Elkan Baggott masih kecil. Memiliki darah keturunan Indonesia langsung dari sang ibu, masa kecil Elkan Baggott dihabiskan di daerah Bintaro, Tangerang Selatan.

Bek jangkung berparas tampan itu bahkan sempat bersekolah di salah satu sekolah ternama di Indonesia, yakni British School of Jakarta, hingga 2008. Setelah itu, Elkan Baggott baru mulai dibawa oleh orangtuanya untuk tinggal dan menetap di Inggris.

Setelah beberapa tahun tinggal di Inggris, Elkan Baggott mendapat beasiswa bernama Professional Development Phase Scholarship di klub Ipswich Town berdurasi dua tahun. Berkat penampilan apiknya, ia pun akhirnya mendapat kontrak dari klub tersebut pada Juli 2019.

Baggott pun tak menyangka jika dirinya akan mendapat kontrak dengan klub. Sayangnya, setelah mendapat kontrak di Ipswich Town, Elkan Baggott kesulitan untuk berkembang. Dirinya bahkan sangat sulit untuk bisa mendapat menit bermain yang cukup di tim.

Alih-alih bersama tim berjuluk The Tractor Boys itu, Elkan Baggott justru lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai seorang pemain pinjaman. Sejak 2021, setidaknya Elkan Baggott sudah 4 kali dipinjamkan ke empat tim yang berbeda pula.

Di antaranya, bek andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu pernah dipinjamkan ke King's Lynn pada musim 2020-2021. Sempat kembali ke Ipswich, Elkan Baggott kembali dipinjamkan ke Gillingham City pada paruh awal musim 2022-2023.