HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Binuang Muda FC Hantam Cilegon FC 4-2

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |14:07 WIB
Binuang Muda FC menang 4-2 atas Cilegon FC dalam lanjutan Liga Futsal Nusantara 2024 (Foto: Instagram/@ligafutsal.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Binuang Muda FC sukses menghantam Cilegon FC 4-2 pada lanjutan Grup X delapan besar Liga Futsal Nusantara 2024. Pertandingan itu digelar di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta, Rabu (14/8/2024).

Jalannya Pertandingan

Cilegon FC vs Binuang Muda FC (Foto: Instagram/@ligafutsal.indonesia)

Gol cepat Dermawan saat laga baru berjalan sekitar 20 detik membuat Binuang Muda langsung unggul. Berkat gol ini pula, menjadi tambahan semangat bagi pemain Binuang Muda.

Mereka tampil terus menekan hingga para pemain Cilegon FC cukup kewalahan. Sayangnya beberapa peluang yang didapat Binuang Muda gagal dikonversi menjadi gol.

Di sisi lain, Cilegon FC masih terus mencoba mencari celah untuk membuat gol balasan. Di menit 14, Cilegon FC menerima hadiah tendangan second pinalti. Sayangnya, hal tersebut tak mampu dimanfaatkan dengan baik.

Gol kedua justru kembali diciptakan oleh Binuang Muda. Tendangan keras M Iqbal Ramli di menit 18 tak mampu dibendung sang penjaga gawang, Fathur Rahman. Skor berubah menjadi 2-0. Gol itu sekaligus menjadi penutup di babak pertama ini.

Memasuki babak kedua, Cilegon FC mencoba bermain lebih terbuka. Hasilnya, di menit 35 Vinsensius Chrystian Fiore mampu memanfaatkan kesalahan pemain Binuang Muda. Skor menjadi 2-1.

Halaman:
1 2
      
